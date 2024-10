Gran Piemonte 2024, chi parteciperà? Andrea Bagioli per il bis, ma occhio a Matthews e Skujins

Le classiche in Italia entrano nel vivo in questo finale di stagione e, dopo la cancellazione di ieri della Tre Valli Varesine, l’ultimo appuntamento prima dell’attesissimo Giro di Lombardia di sabato prossimo, sarà quello con il Giro del Piemonte, corsa che sarà alla 108a edizione e presenterà diversi corridori di prim’ordine al via che possono rendere questo evento prestigioso.

Inizialmente era prevista la presenza di Marc Hirschi, ma la UAE Team Emirates ha deciso di preservare l’elvetico in vista del Lombardia di sabato, in cui sarà probabilmente co-capitano insieme a Tadej Pogacar e potrebbe avere una discreta libertà per fare la sua corsa. Tanti però sono gli italiani che possono essere protagonisti nella formazione emiratina: da Filippo Baroncini a Diego Ulissi, passando per Alessandro Covi.

Andrà alla ricerca del bis Andrea Bagioli: il lombardo lo scorso anno riuscì a vincere davanti a Marc Hirschi e Alex Aranburu in volata. La condizione però non sembra essere egualmente efficace. Ci sarà proprio Aranburu che nel caso di arrivo in uno sprint ristretto, sicuramente avrebbe le caratteristiche e le qualità per anticipare i suoi avversari, visto lo spunto veloce.

Tra gli italiani c’è anche il campione nazionale Alberto Bettiol, ma al via anche corridori di spessore come Romain Bardet, Toms Skujins che è reduce da un ottimo Mondiale a Zurigo, Michael Matthews che potrebbe trovare giovamento in un percorso impegnativo, ma alla sua portata e Kaden Groves che potrebbe reggere per arrivare in volata.