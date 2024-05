Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Pogacar in pole, attenzione ad Alaphilippe

L’attesa è finita: il Giro d’Italia 2024 è pronto a cominciare. La 107a edizione della Corsa Rosa scatta da Venaria Reale in una prima tappa che arriverà a Torino dopo alcune difficoltà altimetriche, in particolare il passaggio da Superga per ricordare il 75esimo anniversario della scomparsa del Grande Torino e il Colle della Maddalena.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.55

Una tappa che quindi potrebbe prestarsi a colpi di mano: il favorito principale è la stessa di questo Giro, ossia Tadej Pogacar. Lo sloveno si presenta in grandissima forma dopo la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi e può trovare subito il terreno per prendersi la prima maglia rosa, anche in caso di arrivo in gruppo ristretto.

Sarà al debutto assoluto al Giro d’Italia anche Julian Alaphilippe: il francese potrebbe trovare una tappa adatta per provare a fare un numero dei suoi, anche se ‘Loulou’ non sta vivendo sicuramente il miglior momento della sua gloriosa carriera. Ci può provare anche Daniel Martinez, brillante quest’anno alla Volta ao Algarve e occhio anche a Romain Bardet, pimpante alla Liegi.

Tra gli italiani il più adatto a questo tipo di frazione è Andrea Bagioli: il lombardo non è andato bene nelle Ardenne e deve riscattarsi al Giro, laddove avrà delle licenze in tappe del genere nella sua squadra (Lidl-Trek). Può provarci anche Antonio Tiberi, mentre tra i principali outsider ci sono anche Jhonatan Narvaez e Aurelien Paret-Peintre.

BORSINO FAVORITI PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

***** Tadej Pogacar

*** Julian Alaphilippe, Romain Bardet

** Andrea Bagioli, Daniel Martinez, Jhontatan Narvaez, Aurelien Paret-Peintre

* Antonio Tiberi, Alexey Lutsenko, Mauri Vansevenant, Maximilian Schachmann, Quinten Hermans