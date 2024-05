LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: subito il Colle Maddalena, Pogacar per la prima stoccata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa della 107a edizione del Giro d’Italia. L’attesa è finalmente finita e parte anche in questo 2024 la caccia alla Maglia Rosa, con una prima giornata decisamente stuzzicante. Tappa mossa e che fa tenere subito alta la concentrazione a tutti i big, si parte da Venaria Reale e l’arrivo è posto Torino, con il Colle Maddalena che nel finale può già creare scompiglio.

Centoquaranta chilometri e 1800 metri di dislivello, un menù accattivante per il debutto del Giro di quest’anno. Prima parte di giornata che sarà un costante falsopiano favorevole e la prima asperità arriverà dopo 48 km, con il GPM di quarta categoria di Berzano di San Pietro (2,8 km al 5,3%). Da metà tappa si inizierà a fare davvero sul serio: passaggio a Superga da via dei Colli (8,2 km al 4,3%) nel giorno del 75° anniversario della strage del Grande Torino, prima di scendere e affrontare lo strappo di San Vito (1,5 km all’8,6%). A questo punto arriverà il momento clou della prima frazione, la scalata del Colle Maddalena (7 km al 6,8% e punte all’11%), trampolino di lancio ideale per chi vuole indossare la prima Maglia Rosa. Dallo scollinamento mancheranno poco più di 20 km al traguardo, anticipato cinquemila metri prima dal secondo passaggio sul muro di San Vito.

Una tappa che si apre a mille scenari tattici e tante diverse soluzioni, ma gli occhi di tutti sono indubbiamente puntati fin da subito su Tadej Pogacar. Lo sloveno è nettamente il favorito per la vittoria finale del Giro d’Italia, e volendo potrebbe prendere il simbolo del primato già oggi e poi non mollarlo più. L’alfiere dell’UAE Team Emirates però ha dichiarato come l’obiettivo sia di arrivare a Roma vestito di rosa, non per forza prendendola nel corso delle prime tappe. Un percorso che potrebbe far già scontrare i big, con Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) e Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) che dovranno essere ben vigili; oppure strizzare l’occhio ai finisseur, con Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) che in questo caso potrebbe essere l’indiziato principale. Test subito importante per l’azzurro Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), che vuole dimostrare di avere le carte in regola per giocarsi un piazzamento importante e soprattutto testare che la gambe rispondano bene come nelle ultime settimane.

Si appresta a partire la Corsa Rosa n.107, come da tradizione il primo dei tre Grandi Giri della stagione ciclistica. Griglia che vede nettamente in pole position lo sloveno Tadej Pogacar, che può fin da subito piazzare la prima zampata e indossare il simbolo del primato. Carovana che scatterà alle 13.55, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!