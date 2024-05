Ginnastica ritmica, l’Italia brilla agli Europei e lancia la volata verso le Olimpiadi

L’Italia si è distinta agli Europei 2024 di ginnastica ritmica andati in scena a Budapest (Ungheria). Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’argento nel concorso generale individuale, l’oro alla palla e l’argento con il nastro. Le Farfalle si sono messe al collo l’argento nell’all-around e hanno poi trionfato con i cinque cerchi. A essere significativi sono soprattutto gli allori portati a casa sul giro completo, ovvero l’unica gara prevista anche alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Mancano un paio di mesi ai Giochi e dunque è inevitabile focalizzarsi su quell’evento. La fuoriclasse marchigiana ha ribadito la propria caratura, confermando il secondo posto dell’anno scorso, dopo aver vinto i Mondiali nel 2022 e l’argento iridato nel 2023. L’azzurra è stata battuta soltanto dalla bulgara Stiliana Nikolova, ma si è lasciata alle spalle la mirabolante tedesca Darja Varfolomeev, che aveva conquistato il titolo mondiale in autunno e che sembrava imbattibile.

Sofia Raffaeli ha dunque tutte le carte in regola per puntare al podio anche nella rassegna a cinque cerchi, sfidando ancora una volta Nikolova, Varfolomeev, l’altra bulgara Boryana Kaleyn. Le Farfalle, invece, si sono dovute inchinare soltanto al cospetto della Bulgaria, battendo però Israele e Spagna: la sensazione è che sarà una nuova lotta con queste tre avversarie per meritarsi una medaglia ai Giochi, senza sottovalutare però la Cina (sul podio ai Mondiali) e l’Ucraina.