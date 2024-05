Ginnastica ritmica, Anna Piergentili e Margherita Fucci in finale agli Europei juniores. Italia quinta

A Budapest (Ungheria) sono incominciati gli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Prima giornata riservata alle qualificazioni juniores, con quattro azzurre che si sono messe in mostra nella capitale magiara. L’Italia ha concluso al quinto posto nel team ranking, ovvero la somma dei quattro esercizi eseguiti alla Papp Laszlo Sportarena: 113.750 punti per le portacolori azzurre nella gara vinta dalla Romania (125.100) davanti ad Israele (123.750), Azerbaijan (117.400) e Bulgaria (117.300).

Anna Piergentili si è qualificata alla finale alla palla con il secondo punteggio (30.150: 14.0 il D Score, 8.050 per l’esecuzione, 8.100 di pannello A), eseguendo una splendida prova sulle note di “Imaginer l’amour” di Juliette Armanette. La 15enne di San Severino Marche, allenata alla Ginnastica Fabriano da Claudia Mancinelli, tornerà in pedana domani sera per andare a caccia di una medaglia. L’azzurra è stata preceduta dall’israeliana Sumkin Meital Maayan (30.250), lasciandosi alle spalle l’azera Ilaha Bahadirova (29.850) e la romena Lisa Garac (29.750).

Margherita Fucci ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo alle clavette con l’ottavo ed ultimo punteggio utile. La classe 2009 della Cervia Ginnastica, seguita da Simona Ravaioli, ha ottenuto 28.350 sulle note di “Carmen, Arcadia” di Georges Bizet. A quell’attrezzo la migliore è stata l’israeliana Alona Tal Franco (31.400), davanti alla romena Amalia Lica (31.000) ed alla lettone Alise Lebedeva (29.250).

Carlotta Fulignati è invece la prima esclusa al nastro (nona con 27.200), mentre Ludovica Platoni ha chiuso al quattordicesimo posto al cerchio (28.050). Domani toccherà alle individualiste seniores, che si cimenteranno nelle qualificazioni: Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas vogliono illuminare la scena.