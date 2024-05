Ginnastica ritmica, l’Italia vince agli Europei! Farfalle da brividi con i cinque cerchi: che oro verso le Olimpiadi

L’Italia ha chiuso in maniera fragorosa la propria avventura agli Europei 2024 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno infatti conquistato la medaglia d’oro nella finale di specialità con i cinque cerchi, facendo così suonare l’Inno di Mameli a Budapest (Ungheria). Dopo lo splendido secondo posto nel concorso generale a squadre (unica gara presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda i gruppi), le ragazze della DT Emanuela Maccarani si sono scatenate nell’atto conclusivo con il singolo tipo di attrezzo e hanno vinto in maniera perentoria.

Alessia Maurelli e compagne hanno trionfato con lo squillante punteggio di 39.350 (22.5 il D Score, 8.200 per l’esecuzione, 8.650 di pannello A), surclassando la concorrenza guidata dalla Spagna (38.750 per le iberiche, terze ieri sul giro completo) e da Israele (38.650 per le Campionesse del Mondo, ieri giù dal podio nell’all-around). Soltanto quarta la Bulgaria (37.950), che aveva festeggiato l’affermazione nel concorso generale.

L’Italia ha poi pagato un D Score più basso rispetto alla concorrenza (16.9) e un’esecuzione non impeccabile (7.150) nell’esercizio misto con tre nastri e due palle, chiudendo così al settimo posto (32.100) nella specialità vinta dalla Spagna (34.700) davanti a Israele (34.500) e Ucraina (33.900), la fallosissima Bulgaria è ultima (28.600). Le Farfalle hanno saputo distinguersi nella capitale magiara e si lanciano così con grande ottimismo verso i Giochi, ora lontani soltanto un paio di mesi.