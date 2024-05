Sofia Raffaeli vince agli Europei: ” Ora aumento le difficoltà per le Olimpiadi, contenta per le medaglie”S

Sofia Raffaeli ha concluso la propria avventura agli Europei 2024 di ginnastica ritmica con tre medaglie al collo: oro con la palla, argento nel concorso generale individuale (unica gara presente anche alle Olimpiadi), argento con il nastro. La trasferta di Budapest (Ungheria) si è rivelata decisamente positiva per la fuoriclasse marchigiana, che ha ribadito la propria caratura internazionale e che può lanciare la volata verso i Giochi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un paio di mesi.

Sofia Raffaeli ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono contenta per i due attrezzi in cui ho preso medaglia, ma anche per quelli che ho sbagliato perché ero partita convinta e determinata. Purtroppo gli errori ci sono perché è il quarto giorno di gara su tutti gli attrezzi e la concentrazione si perde un po’. Dopo gli errori però sono riuscita a mantenere la sicurezza. Si può sempre fare di meglio ma sono felice non solo per me ma anche per Milena e Tara, al suo esordio ad un campionato europeo”.

L’azzurra ha poi proseguito nella sua analisi: “Adesso io e Claudia (Mancinelli, l’allenatrice, n.d.r.) studieremo qualche nuovo elemento da inserire negli esercizi per migliorare le note di partenza in vista non solo di Parigi ma anche per la Coppa del Mondo di Milano che non vedo l’ora di fare davanti a tutto il pubblico italiano. Dedico queste medaglie alla mia famiglia, alla Federazione, alla mia allenatrice che ci sostiene sempre, alla società Ginnastica Fabriano e alle Fiamme Oro”.