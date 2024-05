Ginnastica ritmica, Anna Piergentili argento agli Europei. Splendida palla tra le juniores, Fucci sfiora il podio

A Budapest (Ungheria) sono andate in scena le finali di specialità riservate alle juniores nell’ambito degli Europei 2024 di ginnastica ritmica, che entreranno nel vivo durante il fine settimana con l’assegnazione delle medaglie tra le seniores. Lo spettacolo non è mancato sulla pedana Papp Laszlo Sportarena di Budapest, dove l’Italia si è tolta delle belle soddisfazioni.

Anna Piergentili ha conquistato una splendida medaglia d’argento con la palla. La 15enne di San Severino Marche ha offerto una meravigliosa prova sulle note di “Imaginer l’amour” di Juliette Armanette, venendo premiata con il punteggio complessivo di 31.250 (14.7 il D Score, 8.25 per l’esecuzione, 8.3 di pannello A). L’allieva di Claudia Mancinelli, tesserata per la Ginnastica Fabriano, si è regalata la prima grande gioia in campo internazionale, lasciando intravedere un interessante potenziale in vista del prossimo futuro.

L’azzurra ha chiuso alle spalle dell’insuperabile israeliana Meital Maayan Sumkin, che ha trionfato con il perentorio riscontro di 33.550 (esorbitante 16.7 come nota di partenza). Alle spalle della nostra portacolori si sono piazzate la bulgara Magdalena Valkova (31.150) e l’azera Ilaha Bahadirova (30.500).

Margherita Fucci si è fermata ad appena due decimi dal podio alla clavette: quarto posto con il punteggio di 30.250 (13.9 la nota di partenza, 8.25 per l’esecuzione). Bella risalita dell’azzurra, che si era qualificata con l’ultimo punteggio utile e che in finale è riuscita a mettersi in bella mostra. La rumena Amalia Lica ha fatto la differenza (30.800) precedendo la slovena Alja Ponikvar (30.550) e l’israeliana Alona Tal Franco (30.450).

Al cerchio si è imposta la rumena Amalia Lica (32.850) davanti all’israeliana Alona Tal Franco (32.750) e alla polacca Olivia Maslov (32.250). Amalia Lica ha fatto festa al nastro (30.950) distanziando la bulgara Dara Malinova (29.600) e la georgiana Barbare Kajaia (29.000).