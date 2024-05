Ginnastica artistica oggi in tv, Final Six 2024: orari 26 maggio, programma, tv, streaming

Oggi domenica 26 maggio (dalle ore 15.40) va in scena la finale della Final Six Scudetto della Serie A di ginnastica artistica 2024. Al PalaWanny di Firenze si assegnano i tricolori del massimo campionato italiano a squadre: le migliori tre formazioni femminili e le migliori tre compagini maschili, dopo le semifinali, si fronteggeranno a viso aperto per il titolo.

La Brixia Brescia difenderà lo scettro tra le donne con Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa, Martina Maggio. In gara anche la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito: si tratta di un’uscita importante per tutte le Fate quando mancano un paio di mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra gli uomini sarà la Virtus Pasqualetti di Macerata a difendere lo scettro guidata da Matteo Levantesi e Mario Macchiati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Final Six Scudetto della Serie A di ginnastica artistica. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO FINAL SIX SCUDETTO GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 26 maggio

15.40-18.35 (circa) Finale Scudetto Serie A1 ginnastica artistica – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINAL SIX GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.