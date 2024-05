Ginnastica artistica, le Fate guidano la Brixia verso lo scudetto? Esposito con Civitavecchia, incertezza al maschile

Si ritorna in pedana dopo gli esaltanti Europei di Rimini, dove l’Italia è stata assolutamente protagonista soprattutto al femminile. Appuntamento al PalaWanny di Firenze nel weekend del 25-26 maggio per la Final Six Scudetto della Serie A1 di ginnastica artistica: nel capoluogo toscano si assegneranno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre. Le migliori sei squadre della regular season si sono guadagnate l’ammissione a questo appuntamento e sono state suddivise in due gironi: le vincitrici delle semifinali di sabato, insieme alla miglior seconda classificata, si qualificheranno all’atto conclusivo di domenica.

Tra le donne la Brixia Brescia è la grande favorita della vigilia: la Leonessa insegue il 22mo sigillo, l’undicesimo consecutivo. Cercheranno il colpaccio Alice D’Amato (Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche), Angela Andreoli (bronzo continentale al corpo libero), Elisa Iorio (argento agli Europei sugli staggi), Giorgia Villa e Martina Maggio (assenti agli Europei). Fate all’arrembaggio con il body del sodalizio lombardo, che oggettivamente non teme rivali.

La candidata per il secondo posto sarà la Ginnastica Civitavecchia, guidata da Manila Esposito, che ha spadroneggiato agli Europei conquistando ben tre titoli individuali (all-around, trave, corpo libero). In gara anche l’Artistica ’81 Trieste di Benedetta Gava ed Emma Puato, la Libertas Vercelli di Giulia Perotti (splendida tra le juniores agli Europei), la Renato Serra di Cesena e la Ginnastica Riccione.

Tra gli uomini sarà la Virtus Pasqualetti Macerata a difendere il titolo, guidata da Matteo Levantesi e Mario Macchiati (Moschettieri di bronzo agli ultimi Europei), pronti a sfidare la Pro Carate di Yumin Abbadini (argento europeo sul giro completo), la Ginnastica Ferrara di Lorenzo Casali, la Giovanile Ancona di Tommaso Brugnami (mattatore nella rassegna continentale riservata agli juniores), la Spes Mestre di Nicolò Mozzato e Stefano Patron.