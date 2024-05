Fognini-Paul, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Domani, giovedì 30 maggio, Fabio Fognini tornerà in scena nel Roland Garros 2024. Il ligure se la vedrà contro il forte tennista americano Tommy Paul (testa di serie n.14) e si prospetta un incontro chiaramente molto complicato per Fognini, viste le qualità del suo avversario che nel recente torneo di Roma ha fatto vedere cose molto interessanti.

Fognini, uscito vittorioso nel confronto di primo turno con l’olandese Botic van de Zandschulp, dovrà alzare di molto il proprio livello di gioco per sperare di fare contro il californiano. Il ligure dovrà essere obbligato ad alzare il livello ed estrarre il meglio del proprio repertorio.

Il match tra Fabio Fognini e Tommy Paul si giocherà domani sul campo 8. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

FOGNINI-PAUL ROLAND GARROS 2024

Giovedì 30 maggio

CAMPO 8 – Inizio ore 11.00

Paula BADOSA (ESP) vs Yulia PUTINTSEVA (KAZ)

A seguire

Leylah FERNANDEZ (CAN) [31] vs Xiyu WANG (CHN)

Fabio FOGNINI (ITA) vs Tommy PAUL (USA) [14]

Non prima delle 15.00

Coco GAUFF (USA) [5] vs Anna DANILINA (KAZ)

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs XU (CHN)

PROGRAMMA FOGNINI-PAUL ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport