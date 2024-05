Felix Auger-Aliassime ammette: “Fortunato per il ritiro di Sinner, ho ritrovato il mio livello di tennis”

Felix Auger-Aliassime avrebbe dovuto affrontare quest’oggi Jannik Sinner nel quarto di finale del Masters1000 di Madrid. La sfida non è andata in scena per il ritiro dell’altoatesino. Sinner, infatti, ha deciso di alzare bandiera bianca per i problemi all’anca che si erano palesati nelle sfide vinte contro i russi Pavel Kotov e Karen Khachanov.

Jannik ha lasciato campo libero al canadese, che nel corso di questo torneo sembra essere tornato sui livelli del 2022. Ne è una dimostrazione l’affermazione negli ottavi di finale contro il norvegese Casper Ruud, vittorioso nell’ATP500 di Barcellona che aveva preceduto l’evento madrileno.

“Il successo contro Ruud è stato molto importante. È stata una stagione complicata fino a questo torneo, ho iniziato piano, però è stato importante ritrovare il mio livello e il ritmo. Sono fiducioso di poter andare ancora avanti anche in questo 1000“, ha dichiarato Auger-Aliassime in conferenza stampa. Il nativo di Montreal affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev (n.4 del ranking) e il ceco Jiri Lehecka.

Davanti ai microfoni Auger-Aliassime ha anche ammesso: “Sono stato anche fortunato che alcune circostanze abbiano impedito a Sinner di scendere in campo per i quarti di finale. Non credo a me sia mai successo di dovermi ritirare in questo modo, ma riguardo al mio gioco sono contento di come sto progredendo”.