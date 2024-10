Tabellone ATP Basilea 2024: Matteo Arnaldi dalle parti di Humbert e Rune, strade complesse per Rublev e Ruud

Per dieci volte questo fu il regno di Roger Federer: Basilea, che poi del fenomeno svizzero è anche luogo di nascita. Il torneo, già un grande classico prima di lui, ha avuto una sorta di identificazione totale nei suoi anni, riuscendo però a uscire bene da tutto quel che è significato il suo ritiro. Certo, il campo di partecipazione di Vienna, a parità di ATP 500, è leggermente migliore, ma vale qui il discorso del torneo viennese: non ci sono primi turni facili.

Un solo italiano è in tabellone, qualificazioni e Fabio Fognini permettendo. Si tratta di Matteo Arnaldi, che se la gioca con lo spagnolo Roberto Carballes Baena al fine di sfidare il francese Ugo Humbert in una zona di tabellone che vede il danese Holger Rune come principale ostacolo.

Al via da numero 1 del seeding Andrey Rublev. Per il russo percorso complicato: il portoghese Nuno Borges, poi uno tra Cilic e Tabilo e quindi l’USA Ben Shelton. Ma dall’altra parte non è che al norvegese Casper Ruud vada tanto meglio: lo spagnolo Roberto Bautista Agut si sta riprendendo, mai sottovalutare Shapovalov e Shang e il canadese Felix Auger Aliassime è il vincitore delle ultime due edizioni.

Arnaldi tenterà una sorta di, se non impresa, quantomeno risultato storico perché mai un italiano si è issato fino alla finale in terra svizzera. Il massimo rimane legato alla semifinale conquistata nel 1994 da Cristiano Caratti (con scalpo di Michael Stich). Fu un piccolo ritorno di fiamma di colui che nel 1991 fece sognare, e che invece mai riuscì a confermare quell’annata.

TABELLONE ATP 500 BASILEA 2024

Rublev [1]-Borges (POR)

Cilic (CRO) [PR]-Tabilo (CHI)

Mannarino (FRA)-Wawrinka (SUI) [WC]

Etcheverry (ARG)-Shelton (USA) [6]

Tsitsipas (GRE) [3]-F. Cerundolo (ARG)

Qualificato-Bublik (KAZ)

Martinez (ESP)-Lehecka (CZE)

Qualificato-Fils (FRA) [7]

Humbert (FRA) [5]-Qualificato

Carballes Baena (ESP)-Arnaldi (ITA)

Stricker (SUI) [WC]-Griekspoor (NED)

Jarry (CHI)-Rune (DEN) [4]

Auger-Aliassime (CAN) [8]-Baez (ARG)

Qualificato-Mpetshi Perricard (FRA)

Shapovalov (CAN) [WC]-Shang (CHN)

Bautista Agut (ESP) [SE]-Ruud (NOR) [2]