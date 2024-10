ATP Anversa, Hugo Gaston e Jiri Lehecka approdano in semifinale: sconfitti de Minaur e Tsitsipas

Definito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP250 di Anversa. Sul veloce indoor belga, battute d’arresto impreviste per Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas. L’australiano (n.9 del mondo) è apparso molto lontano dalla sua miglior condizione ed è stato sorpreso dalla verve dell’estroso francese Hugo Gaston, non certo uno specialista dei campi veloci.

Il mancino transalpino (n.77 ATP) si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 7-5 e incrocerà nelle semifinali lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’iberico sta vivendo una seconda giovinezza in questa fase della stagione, vista l’affermazione contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.21 ATP) per 3-6 6-2 7-6 (6). Una notizia utile anche in ottica Coppa Davis.

Niente da fare, come detto, per Tsitsipas (n.11 del ranking). Il greco ha ceduto al cospetto dei colpi potenti del ceco Jiri Lehecka (n.33 ATP) sullo score di 6-4 6-4. Ancora una volta la diagonale di rovescio è stato il punto dolente dell’ellenico, sempre più in difficoltà da questo punto di vista.

Lehecka, quindi, sfiderà l’americano Marcos Giron (n.47 del mondo), a sorpresa a segno contro il padrone di casa Zizou Bergs (n.69 ATP): 6-2 6-2 lo score. Molto falloso quest’ultimo e lontano dagli standard messi in mostra nell’ultimo periodo.