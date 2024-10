ATP Parigi-Bercy, Felix Auger-Aliassime si cancella dal torneo francese. Sinner prende nota

Una notizia importante arriva in avvicinamento al Masters1000 di Parigi-Bercy. Il canadese Felix Auger-Aliassime, attuale n.19 della classifica mondiale, non disputerà il torneo francese che inizierà il 28 ottobre e terminerà il 3 novembre. Il ragazzo nativo di Montreal ha alzato bandiera bianca e quindi sfuma l’incrocio al primo turno contro lo statunitense Ben Shelton. Una rinuncia che riguarda da vicino anche Jannik Sinner.

Il n.1 del mondo, infatti, avrebbe dovuto affrontare il vincente del confronto tra Shelton e il canadese, ma allo stato attuale delle cose a giocare contro lo statunitense sarà un lucky loser. Una situazione che potrebbe favorire la sfida di secondo round tra Jannik e Ben, ma chiaramente dipenderà anche dal livello espresso dall’avversario di Shelton.

Un 2024 con poche luci e tanti ombre per Auger-Aliassime, da due anni in grande difficoltà dal punto di vista fisico e mentale, ricordando il modo perentorio in cui concluse il 2022, rilanciando le sue quotazioni in chiave Slam. Dal 2023 non si è notata più quella versione del 24enne e questa rinuncia va proprio nella direzione di un percorso accidentato.

Ricordiamo che Auger-Aliassime era reduce dai quarti di finale raggiunti ad Anversa, dove era stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista-Agut e dagli ottavi a Basilea, piegato dal francese Giovanni Mpetshi Perricard. Da capire se lo vedremo in azione nelle Finali di Coppa Davis a Malaga, oppure se il tutto sarà rimandato al 2025 e ai tornei in Australia.