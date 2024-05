F1 in tv oggi, GP Imola 2024: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 17 maggio, prende il via il fine-settimana di Imola, settima tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del Santerno, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

La Ferrari si presenta in una versione molto rinnovata. La scuderia di Maranello ha deciso di introdurre per questo week end un pacchetto importante di aggiornamenti, volto a migliorare una SF-24 che nel corso di questa prima parte dell’annata ha fatto vedere cose abbastanza buone. Tuttavia, l’obiettivo sarà quello di attaccare la Red Bull e provare a far saltare il banco.

Ci sperano il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, che a gran voce avevano chiesto sviluppi anche nel corso dei precedenti GP. Sarà interessante capire i benefici di questi upgrade su una pista particolare come quella dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Un tracciato “old style” dove la presenza della ghiaia, all’esterno della traiettoria, sarà un fattore da considerare.

La prima giornata di prove libere del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

