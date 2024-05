LIVE F1, GP Imola 2024 in DIRETTA: sarà riscossa Ferrari con i tanti aggiornamenti?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sullo storico circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, assisteremo a un day-1 importante per definire la messa a punto delle monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

La Ferrari si presenta molto rinnovata. Come era stato anticipato dal Team Principal, Frederic Vasseur, sulle due SF-24 del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz vi saranno delle modifiche importanti dal punto di vista aerodinamico, al fine di garantire una miglior prestazione della vettura sul giro secco e di dare un miglior comportamento nelle curve a bassa velocità.

I tifosi della Rossa sperano che gli upgrade abbiano un impatto importante sul riscontro in pista, per contrastare l’incedere dominante della Red Bull, soprattutto dell’olandese Max Verstappen. Da capire, poi, come la McLaren si comporterà. Nell’ultimo week end a Miami, Lando Norris ha colto la prima vittoria in carriera nel Circus, facendo vedere una grande velocità.

Si comincia alle 13.30 con la FP1, mentre la seconda sessione di libere inizierà a partire dalle 17.00.