Dove vedere in tv Swiatek-Sabalenka, orario finale WTA Roma 2024: programma, canale, streaming

Iga Swiatek contro Aryna Sabalenka, la sfida si rinnova. Un’altra volta loro, a due settimane di distanza dalla mirabile finale di Madrid. Le due si ritrovano al Foro Italico di Roma per una finale che segna, se non altro, qualcosa di molto chiaro: ad oggi ci sono loro e Coco Gauff, a meno di giornate storte.

La regina polacca della terra rossa punta al terzo titolo nella Capitale, dopo quelli del 2021 e 2022, mentre per la bielorussa la caccia è al primo alla prima finale agli Internazionali d’Italia. Mai nessuna bielorussa ha vinto a Roma, con l’unica finale raggiunta da Victoria Azarenka nel 2013; di suo, però, Swiatek ha concesso quattro game in due finali, tutti quanti nella stessa (2022 contro Ons Jabeur, il che richiama il 6-0 6-0 rifilato a Karolina Pliskova nel 2021).

La finale femminile tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka si giocherà non prima delle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 OGGI

Sabato 18 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 12:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA)-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) – Semifinale doppio ATP

A seguire Granollers (ESP)/Zeballos (ARG)-Bublik (KAZ)/Shelton (USA) – Semifinale doppio ATP

Ore 17:00 Swiatek (POL) [1]-Sabalenka [2] – Finale WTA – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport