A che ora la F1 su TV8 oggi: quando iniziano le qualifiche a Imola e come seguirle in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna 2024 di Formula 1 si disputeranno nella giornata di sabato 18 maggio. La sessione deputata a stabilire la griglia di partenza scatterà alle ore 16.00 italiane.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI IMOLA DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00

Come d’abitudine saranno divise in tre fasi. Il Q1, la cui durata è di 18 minuti, servirà a eliminare cinque piloti. Il processo sarà reiterato nel Q2, lungo 15 minuti. Solo le dieci vetture più rapide accederanno al Q3.

Questo significa che la lotta per la pole position comincerà alle 16.48, sempre che non vi siano ritardi dovuti a bandiere rosse o impedimenti di altro tipo. Dunque, come seguire le qualifiche in TV?

TV IN CHIARO – È prevista la copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna. Non sarà proposta in alcun modo la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta le qualifiche e le prove libere di Imola. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento imolese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà le qualifiche in diretta, al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Emilia Romagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 18 maggio

Ore 16.00 – Diretta su TV8 (125 Sky e 8 DT)

DIRETTE SKY SPORT F1 GP IMOLA 2024

Sabato 18 maggio



Ore 13:30-14:30 – FP3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00-17:00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 GP IMOLA 2024

Le qualifiche saranno riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate alle ore 18.15; 21.00; 22.45 di sabato; 1.30; 4.15; 7.00 di domenica.