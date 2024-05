F1: Andrea Kimi Antonelli pronto al debutto già in questa stagione. Ma non sarà ad Imola

Il sogno diventa realtà? Sì, ma probabilmente si dovrà aspettare ancora un po’. Contrariamente a quanto circolato con insistenza nel paddock durante il venerdì del GP di Miami, il giovane Andrea Kimi Antonelli non sarà della partita in occasione del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena il prossimo 19 maggio presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Secondo alcuni rumors infatti il giovanissimo pilota bolognese, quest’anno impegnato in F2 con il Team Prema, sarebbe stato prossimo a salire a bordo della Williams per il GP di casa, previa però una cosiddetta super deroga approvata dalla FIA. Secondo le regole infatti dal 2016 per prendere parte ad un Gran Premio è obbligatoria la maggiore età che, però, Andrea raggiungerà solo il prossimo 25 agosto.

Durante la Sprint Qualifying, Sky Sport Italia ha smentito le ipotesi circolate nelle ultime ore, riportando il niet della Federation Internationale de l’Automobile, dettato soprattutto dai tempi ristretti. Ma il debutto dell’italiano è ormai imminente, soprattutto per testare le sue capacità in vista di un 2025 in cui potrebbe entrare ufficialmente in un team, con la Mercedes in prima fila.

Ricordiamo che secondo le regole ogni pilota di Formula 1, oltre ad essere maggiorenne, deve avere una patente di guida ed essere in possesso di almeno 40 punti, raccolti durante un periodo lungo tre anni.