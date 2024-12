F1, Kimi Antonelli debutta con Mercedes nei test post-stagionali di Abu Dhabi

Dopo alcune sessioni di test privati con macchine di due o tre anni fa e le FP1 di Monza e Città del Messico, è cominciata ufficialmente quest’oggi l’avventura di Kimi Antonelli come pilota ufficiale Mercedes in Formula Uno. Il diciottenne bolognese è sceso in pista infatti al volante della W15 per partecipare ai test post-stagionali di Abu Dhabi, ultimo atto del 2024 per la massima serie.

Purtroppo il giovane pilota di Casalecchio di Reno ha dovuto rinunciare alla sessione mattutina odierna per colpa di un virus che lo ha colpito negli ultimi giorni, costringendolo a saltare le due gare conclusive del campionato di Formula 2. Antonelli, sicuramente non al meglio fisicamente dopo aver avuto la febbre alta nel fine settimana, è comunque riuscito a scendere in pista nella sessione pomeridiana.

La giornata odierna è importante proprio per i rookie della prossima stagione, oltre che per i piloti che cambiano squadra in vista del 2025 (anche se non tutti sono impegnati oggi sul circuito di Yas Marina, come per esempio Lewis Hamilton). Test utile anche per provare le nuove gomme Pirelli, in attesa di cominciare a fare sul serio tra un paio di mesi in occasione dei collaudi delle macchine 2025 a Sakhir.

Kimi Antonelli gets out on track – and begins life as an #F1 driver #F1Testing pic.twitter.com/4WrZ4YxSFl — Phillip Horton (@PHortonF1) December 10, 2024

Considerando lo stato di salute non ottimale di Antonelli, Mercedes ha deciso di dimezzare il suo programma di lavoro girando solamente nella seconda sessione di giornata (dopo la pausa pranzo ad Abu Dhabi) per consentirgli di prendere maggiore confidenza con la W15 a livello di guida ma anche di procedure fondamentali durante i weekend di gara (come i pit-stop e le partenze).