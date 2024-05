Errani-Paolini spopolano in doppio e sono ormai sempre più vicine alla qualificazione alle Olimpiadi

La coppia tutta italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini è approdata in finale agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis nel tabellone di doppio femminile: le azzurre nel torneo di categoria WTA 1000 in corso a Roma si sono ulteriormente avvicinate alle Olimpiadi.

Nel ranking di doppio Paolini è salita al numero 29 virtuale, ma in singolare attualmente è 13ma, mentre Errani, ex numero 1 del mondo in doppio, si è portata ora al 32° posto virtuale, mentre in singolare resta tuttora all’interno delle 100, alla piazza numero 95.

Per quanto concerne la qualificazione olimpica, dunque, al momento le azzurre hanno un ranking combinato di 45: facendo un confronto con la classifica necessaria per entrare nel tabellone di doppio a Tokyo, le italiane hanno moltissime probabilità di qualificarsi, stando così le cose.