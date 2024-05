Equitazione: i Valkenswaard United vincono nella Global Champions League di Madrid

A Madrid si è aperta la quinta tappa della Global Champions League 2024, la prima della campagna europea del prestigiosissimo circuito del salto ostacoli mondiale. Sul campo di gara spagnolo si è tenuta la gara a squadre dell’evento itinerante equestre, andiamo a vedere come sono andate le cose.

La vittoria è andata alla formazione olandese del Valkenswaard United che con i cavalieri Gilles Thomas e John Whitaker, rispettivamente in sella a Ermitage Kalone ed Equine America Unick du Francport, si sono imposti mettendo a referto un crono di 170.40 condito da 7 penalità.

Alle loro spalle, in seconda e terza piazza, si sono invece sistemati i padroni di casa dei Madrid in Motion, con il tempo di 157.23 ma una costosissima penalità in più (8), e i Riesenbeck International, anche loro a 8 penalità avendo fatto fermare la clessidra a 157.66. Nulla da fare invece per i Rome Gladiators di Lorenzo De Luca, che comunque si sono sistemati in sesta posizione (164.39 – 12 penalità; con l’azzurro che è sceso sul campo di gara solo nel primo round).

La classifica generale della Global Champions League vede al momento in testa i Cannes Stars, con 87 punti, inseguiti idealmente dai Stockholm Hearts, secondi a 86, e proprio dal Valkenswaard United, terzo a 84. Domenica, sempre a Madrid, si passerà dalla gara a squadre a quella individuale: sarà il momento del Global Champions Tour.