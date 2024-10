Equitazione: Lorenzo De Luca sarà a Lione. In arrivo un mese intensissimo per il cavaliere azzurro

Lorenzo De Luca, specialista del salto ostacoli, si prepara a vivere un novembre 2024 che sarà davvero intensissimo. Il cavaliere azzurro è atteso da varie prove internazionali a diverse latitudini mondiali.

Il classe 1987, come reso noto dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), parteciperà infatti alla terza tappa della FEI Jumping World Cup (Western European League), in programma nel fine settimana a Lione.

Dopodiché De Luca sarà protagonista nel successivo weekend in quel di Fieracavalli, a Verona, per il quarto meeting della FEI Jumping World Cup (Western European League), insieme ad altri elementi della nazionale italiana come Emanuele Gaudiano e Giacomo Casadei.

Ma non è tutto, perché dal 20 al 23 novembre l’atleta di origini salentine – che monterà Don Vito e Denver de Talma – sarà di scena a Riyad per i playoff del Global Champions Tour 2024: l’appuntamento più prestigioso a livello planetario del salto ostacoli.

Insomma, per Lorenzo De Luca le occasioni di ben figurare e mettersi in mostra non mancheranno, con la speranza che l’azzurro possa mostrare più volte tutto il suo valore.