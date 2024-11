Global Champions Tour 2024: De Luca manca di poco il podio. Ai Playoff di Riad, vince l’olandese Bettendorf

Dopo i primi due round della Global Champions League 2024, che vedrà la sua chiusura domani nell’ultimo atto della gara a squadre, oggi i Playoff di Riad hanno visto svolgersi il Super Grand Prix del Global Champions Tour 2024, la gara individuale dedicata ai vincitori delle varie tappe del più importante e prestigioso circuito del salto ostacoli.

Il contest, con “soltanto” 15 binomi al via, in un regolamento che prevedeva per tutti la disputa di due manche sul campo di gara saudita, al termine delle quali a vincere sarebbe stato il cavaliere o l’amazzone in grado di commettere meno errori andando a coprire il tracciato nel minor tempo possibile, ha decretato la vittoria di Victor Bettendorf.

Il rappresentante dei Paesi Bassi ha totalizzato un doppio netto con il crono decisivo di 66.98, in sella a Foxy de la Roque, precedendo il belga Gilles Thomas (su Ermitage Kalone), secondo col tempo di 70.28, e l’irlandese Michael Duffy, alla fine terzo (in sella a Quirex) avendo fatto fermare il cronometro – con 2 penalità – a 79.00.

In casa Italia, ottimo quinto posto per Lorenzo De Luca (Denver de Talma): l’azzurro sfiora il podio con un secondo giro splendido a 65.72 pagando però lo scotto delle 4 penalità del primo round.

Domani, come detto in apertura, il Gran Finale dell’evento dedicato alla Global Champions League. A sfidarsi nella finalissima saranno le seguenti squadre: Shanghai Swans, Riesenbeck International, Stockholm Hearts, Prague Lions, Scandinavia Vikings e Cannes Stars