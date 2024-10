Equitazione: Eduardo Alvarez Aznar vince nel Global Champions Tour di Rabat. Ora i playoff di Riad con De Luca

L’ultima tappa della stagione regolare del Global Champions Tour 2024 si è conclusa a Rabat. In terra marocchina infatti il percorso di salto ostacoli per i migliori binomi al mondo ha dato il suo responso.

A vincere è stato lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che, in sella a Rokfeller de Pleville Bois Margot e con un doppio percorso netto, ha chiuso la sua prova col crono di 36.96 precedendo la forte svedese Malin Baryard-Johnsson, seconda con 37.44 (montante H & M Indiana), e la tedesca Janne Friederike Meyer-Zimmermann, terza avendo fatto fermare la clessidra a 38.10 (in sella a Messi van ‘t Ruytershof).

Buona la prova degli italiani, anche se nessuno dei due è riuscito ad arrivare al jump off. Lorenzo De Luca, che sarà ai playoff di Riad, dal 20 al 23 novembre, ha chiuso in 8a posizione col tempo di 69.90 e 4 penalità (in sella a Denver de Talma), mentre Emanuele Gaudiano si è sistemato in 21esima piazza col crono di 75.33 e 4 penalità (su Chalou’s Love PS).

La classifica del Global Champions Tour 2024, in attesa dei playoff, ha visto quindi l’austriaco Max Kuhner chiudere in prima posizione a 254 punti precedendo il campione olimpico tedesco Kristian Kukuk, secondo a 248, e la connazionale Janne Friederike Meyer-Zimmermann, terza a 234; Emanuele Gaudiano è risultato il migliore degli italiani, 16esimo con 151 punti complessivi.

I playoff di Riad, come detto in precedenza, rimangono l’ultimo appuntamento della stagione: in programma in Arabia Saudita dal 20 al 23 novembre prossimi.