Equitazione: Christian Kukuk vince a Madrid nel Global Champions Tour

Il quinto appuntamento del salto ostacoli con il Global Champions Tour, questa volta di scena a Madrid, parla tedesco. Sul campo di gara spagnolo infatti è stato Christian Kukuk a imporsi al termine di una gara emozionante.

Il teutonico, che per l’occasione ha montato Checker 47, è riuscito a precedere la concorrenza, al jump off con percorso netto, mettendo insieme un crono di 45.85 mettendosi alle spalle l’olandese Maikel van der Vleuten, secondo a 46.78 (in sella a Beauville Z N.O.P.), e il belga Gilles Thomas, terzo a 47.89 (su Ermitage Kalone).

In casa Italia c’è da registrare il 29esimo posto per Lorenzo De Luca che, in sella a Denver de Talma, ha fatto registrare, nella prima fase un crono di 76.37 condito purtroppo da 8 penalità, circostanza che non gli ha consentito di arrivare al jump off. Ora l’azzurro dovrà fare ritorno in Italia per concentrarsi sul Piazza di Siena che si terrà a Roma da giovedì prossimo.

Nella classifica generale del Global Champions Tour invece, che dal 30 maggio al 1° giugno sarà di scena a Saint-Tropez, a guidare la classifica è lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, forte dei suoi 127 punti. Il migliore degli italiani è Emanuele Gaudiano, 21esimo a 51 punti.