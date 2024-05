Dove vedere in tv Passaro-Rinderknech oggi, orario ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Dopo le qualificazioni di questi primi due giorni, ha il via il tabellone principale degli Internazionali d’Italia. In campo subito diversi azzurri e in campo maschile c’è un italiano che è riuscito ad uscire dal tabellone cadetto: si tratta di Francesco Passaro che affronterà Arthur Rinderknech.

Passaro che ha vinto due partite tiratissime nelle qualificazioni: l’umbro ha superato prima lo statunitense Aleksandar Kovacevic con un doppio 7-5 e ieri ha eliminato il croato Duje Ajdukovic con lo score di 7-6(5), 6-7(6), 7-6(3) dopo essersi fatto rimontare da 5-0 nel terzo ed esser rientrato in campo dopo l’interruzione per pioggia sul 2-2 del tiebreak decisivo.

Dall’altra parte della rete c’è Rinderknech che non viene da un periodo brillante: il francese ha perso presto anche la settimana scorsa nel Challenger di casa a Aix en Provence, non è andato oltre il primo turno a Madrid e al secondo turno a Bucarest, non passando neppure le qualificazioni a Montecarlo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Passaro-Rinderknech, primo turno Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

CALENDARIO PASSARO-RINDERKNECH OGGI

Mercoledì 8 maggio

Quarto match a partire dalle 11.00 sul Pietrangeli (prima giocheranno Mensik-Hanfmann, Parry-Blinkova e Monteiro-Monfils)

PROGRAMMA PASSARO-RINDERKNECH: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203) o Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.