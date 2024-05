Dove vedere in tv Paolini-Sherif oggi, orario WTA Roma 2024: programma e streaming

Secondo turno del WTA 1000 di Roma e le teste di serie della parte bassa fanno il loro debutto. Grande attesa in casa Italia c’è per Jasmine Paolini, che arriva all’appuntamento romano alla grande: affronterà l’egiziana Mayar Sherif in un esordio che nasconde alcune insidie.

Paolini arriva a Roma con tanta consapevolezza, ma anche un po’ di pressione sulle spalle: la toscana è al numero 12 del mondo, sta disputando una stagione straordinaria, è vicina all’approdo in top 10 e ha giocato discretamente anche a Madrid, dove ha perso al terzo turno contro Mirra Andreeva in un match che ha lasciato un po’ di amarezza. Un bel percorso a Roma potrebbe farle scalare ancora la classifica.

Di fronte c’è l’egiziana Mayar Sherif che sulla terra battuta si esprime sempre particolarmente bene. L’attuale numero 80 del mondo arriva dall’ottimo risultato nel Challenger di Lleida, in cui è giunta fino in finale perdendo solo contro Siniakova. A Roma ha fatto fuori con un perentorio doppio 6-2 Petra Martic confermando il suo stato di forma e mettendo paura a Paolini, visto che l’anno scorso a Masarska in un Challenger 125 fu proprio l’egiziana a vincere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Sherif, secondo turno del WTA 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.

CALENDARIO PAOLINI-SHERIF OGGI

Venerdì 10 maggio

Secondo incontro dalle 19.00 sul Campo Centrale dopo Djokovic-Moutet

PROGRAMMA PAOLINI-SHERIF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport