Dove vedere in tv Musetti-Atmane oggi, orario ATP Roma 2024: programma e streaming

Lorenzo Musetti è pronto a fare il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis: nel secondo turno, in programma oggi, venerdì 10 maggio, l’azzurro, numero 26 del tabellone, affronterà il qualificato transalpino Terence Atmane.

L’incontro del tennista italiano sarà il primo sul Centrale, il campo principale, e si disputerà a partire dalle ore 11.00: si tratta del primo incrocio tra i due, infatti Lorenzo Musetti e Terence Atmane non si sono mai sfidati.

La diretta tv del match tra Lorenzo Musetti e Terence Atmane sarà affidata a Rai 2 HD ed a Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-ATMANE ATP ROMA 2024 OGGI

Venerdì 10 maggio – Centrale

Dalle ore 11.00

Lorenzo Musetti (Italia, 26) – Terence Atmane (Francia, Q) – Rai 2 HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA MUSETTI-ATMANE ATP ROMA 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

