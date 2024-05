Dove si vedrà in tv l’ATP di Roma 2024? Non solo Sky: dirette in chiaro anche sulla RAI

Gli Internazionali d’Italia 2024 di tennis si terranno a Roma dal 7 al 19 maggio, anche se le qualificazioni scatteranno da lunedì 6 maggio: i match del tabellone principale saranno visibili in abbonamento su Sky Sport, ma ci sarà la possibilità di seguire anche alcuni incontri in chiaro.

La RAI, infatti, per il 2024 ed il 2025 ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tv in chiaro ed in streaming gratuito un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa, e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa. la finale del torneo di doppio maschile o femminile.

Per il resto il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e Now, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento su Tennis TV.

PROGRAMMA ATP ROMA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa. la finale del torneo di doppio maschile o femminile.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV, gratuita su Rai Play per un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa. la finale del torneo di doppio maschile o femminile.

Diretta Live testuale: per i match degli italiani su OA Sport.