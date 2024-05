Dove vedere in tv Jacobs oggi: orari Roma Sprint Festival, streaming, avversari, n. di corsia

Oggi sabato 18 maggio (alle ore 18.50) Marcell Jacobs correrà i 100 metri la Roma Sprint Festival, kermesse riservata esclusivamente allo sprint che andrà in scena presso lo Stadio dei Marmi nella capitale. Il Campione Olimpico si presenterà nella città eterna per disputare la sua seconda gara stagionale a livello individuale, dopo aver corso a Jacksonville in 10.11 e avere successivamente contribuito alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Marcell Jacobs ha scelto questo evento per scaldare la gamba dopo essere rientrato in Italia dagli USA e da qui lancerà la volata che lo condurrà agli Europei ormai distanti soltanto tre settimane, passando anche per le gare di Ostrava e Oslo a fine maggio. Il velocista lombardo ha l’obiettivo di migliorare il crono dell’esordio e di avvicinare i dieci secondi netti, oltre a cercare risposte confortanti dal punto di vista fisico. Si preannuncia un confronto assolutamente da non perdere con Chituru Ali.

Lo sprinter comasco si è infatti scatenato un paio di settimane fa a Dubai e ha stampato un significativo 10.06, che lascia pensare a possibili miglioramenti in occasione di questa uscita nella capitale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS OGGI AL ROMA SPRINT FESTIVAL

Sabato 18 maggio

Ore 18.50 100 metri al Roma Sprint Festival, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA MARCELL JACOBS OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI MARCELL JACOBS AL ROMA SPRINT FESTIVAL

L’avversario di riferimento sarà Chituru Ali, autore di un bel 10.06 due settimane fa a Dubai. In gara anche Matteo Melluzzo, Yupun Abeykoon, Andrea Federici, Arnaldo Romero Crespo.

NUMERO CORSIA MARCELL JACOBS AL ROMA SPRINT FESTIVAL

In fase di definizione.