Dove vedere in tv Darderi-Shapovalov oggi, orario ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Cominciano le sfide del tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2024 e ad aprire il programma sul Centrale sarà Luciano Darderi. Per il numero 54 del mondo è l’esordio assoluto al Foro Italico e lo aspetta un primo turno decisamente affascinante contro Denis Shapovalov.

Una stagione finora decisamente positiva per Darderi, che ha ottenuto risultati importanti soprattutto sulla terra rossa, riuscendo a scalare in maniera importante la classifica. L’azzurro è reduce dalla semifinale nel Challenger di Cagliari, dove è stato superato dall’argentino Mariano Navone.

Dall’altra parte della rete c’è Shapovalov, che sta cercando di ritrovarsi dopo una serie di mesi davvero negativi. Una risalita che non sembra essere del tutto iniziata. Il canadese ha saltato Montecarlo, mentre a Madrid è stato battuto al terzo turno da Alexander Zverev al termine di una partita comunque combattuta (6-4 7-5).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Luciano Darderi-Denis Shapovalov, match valevole per il primo turno del Masters 1000 di Roma. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis e su Sky Sport Plus (se si rientra nelle modalità richieste). In streaming su SkyGo, Now TV e Tennis TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-SHAPOVALOV ATP ROMA 2024

Mercoledì 8 Maggio 2024 – Campo Centrale

Dalle 11.00: Luciano Darderi – Denis Shapovalov

PROGRAMMA DARDERI-SHAPOVALOV ATP MIAMI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus (se si dispone nell’abbonamento).

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport