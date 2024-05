Dove vedere in tv Cobolli-Marterer oggi, orario ATP Roma 2024: programma, canale, streaming

Il via del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis arriverà oggi, mercoledì 8 maggio, e tra i dodici azzurri in campo ci sarà anche Flavio Cobolli, il quale sarà opposto al qualificato tedesco Maximilian Marterer.

La sfida sarà la seconda in programma dalle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena: si tratta del primo incrocio sul circuito maggiore tra i due, che invece a livello Challenger si sono affrontati lo scorso anno a Danderyd, quando in semifinale il teutonico si impose per 6-2 6-0. Si giocava, però, sul veloce indoor.

La sfida Cobolli-Marterer degli Internazionali d’Italia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, ed in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-MARTERER OGGI

Grand Stand Arena

Dalle 11.00

Donna Vekic (Croazia)-Lesia Tsurenko (Ucraina)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia)-Maximilian Marterer (Germania, Q) – Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

