Darderi-Zverev in tv, orario ATP Roma 2024: programma, dove, vederla, streaming

Luciano Darderi affronterà Alexander Zverev al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista italiano incrocerà il tedesco sulla terra rossa della capitale e cercherà la grande impresa. Il 22enne, numero 54 del ranking ATP, incrocerà il 27enne, numero 5 al mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si fronteggeranno per meritarsi gli ottavi contro il vincente di Passaro-Borges.

Luciano Darderi dovrà cercare di sovvertire il pronostico della vigilia contro il teutonico, reduce dal successo contro Aleksandar Vukic. L’appuntamento è per domenica 12 maggio, sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 (e il secondo a partire dalle ore 19.00), non si inizierà prima delle ore 20.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Zverev, terzo turno del Masters 1000 di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-ZVEREV

Domenica 12 maggio

Quinto match dalle ore 11.00 e secondo dalle ore 19.00, non prima delle ore 20.30 Luciano Darderi vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale si giocano: Sakkari-Kalinina, Yastremska-Sabalenka, Djokovic-Tabilo (non prima delle ore 14.00), Svitolina-Kalinskaya (non prima delle ore 19.00). Al termine toccherà a Darderi.

PROGRAMMA DARDERI-ZVEREV ATP ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.