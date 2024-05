Darderi-Hijikata, Roland Garros 2024: programma, orario, tv, streaming

Il primo turno del Roland Garros 2024 di tennis si completerà domani, martedì 28 maggio, e tra le ultime venti sfide del tabellone di singolare maschile ci sarà quella che vedrà protagonisti l’italo-argentino Luciano Darderi e l’australiano Rinky Hijikata.

I due giocatori in questione si incontreranno per la prima volta in carriera. Il match sarà il secondo dalle ore 11.00, e si giocherà sul Campo 5, dopo la sfida tra la romena Sorana Cirstea, testa di serie numero 28, e la russa Anna Blinkova.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Martedì 28 maggio

Campo 5

Dalle ore 11.00

Anna Blinkova (Russia) – Sorana Cirstea (Romania, 28)

A seguire

Luciano Darderi (Italia) – Rinky Hijikata (Australia) – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport