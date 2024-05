Come cambia il tabellone di Arnaldi dopo aver battuto Rublev: prossimo scoglio ancora più duro

Matteo Arnaldi per la prima volta ha avuto accesso agli ottavi di finale del tabellone maschile del Roland Garros. Per la seconda volta in carriera raggiunge gli ottavi di un Major, ricordando gli US Open dell’anno passato, grazie alla prestigiosa affermazione contro il russo Andrey Rublev (n.6 del mondo). Con lo score di 7-6 (6) 6-2 6-4, il ligure ha regolato il moscovita con una prestazione sensazionale.

Si prospetta però un percorso molto complicato. Sconfitto Rublev, infatti, il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla partita tra Stefanos Tsitsipas e Zhizhen Zhang, con il greco grande favorito e interprete di alto livello sulla terra rossa, ricordando la Finale raggiunta a Parigi nel 2022. Nel caso ci fosse l’ellenico, servirebbe un’altra partita di altissimo spessore.

Una parte di tabellone poi in cui la testa di serie di riferimento è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo potrebbe essere l’avversario nei quarti di finale ed è superfluo sottolineare l’altissimo coefficiente difficoltà. Proseguendo, in semifinale i nomi sono quelli di Jannik Sinner/Corentin Moutet/Sebastian Ofner/Hubert Hurkacz/Denis Shapovalov/Grigor Dimitrov/Zizou Bergs e in Finale di Novak Djokovic/Alexander Zverev/Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE MATTEO ARNALDI ROLAND GARROS 2024

Ottavi di finale – Stefanos Tsitsipas/Zhizhen Zhang

Quarti di finale – Carlos Alcaraz/Sebastian Korda/Felix Auger-Aliassime/Ben Shelton

Semifinale – Jannik Sinner/Corentin Moutet/Sebastian Ofner/Hubert Hurkacz/Denis Shapovalov/Grigor Dimitrov/Zizou Bergs

Finale – Novak Djokovic/Alexander Zverev/Daniil Medvedev/Casper Ruud/Holger Rune