Cocciaretto-Bucsa, Roland Garros 2024: orario, dove vederla in tv, streaming

Elisabetta Cocciaretto, dopo aver passato la mezzanotte per battere (con grande merito) la brasiliana Beatriz Haddad Maia nel passaggio da lunedì a martedì, è attesa al mercoledì della conferma al Roland Garros. Per lei, al secondo turno dello Slam parigino c’è la spagnola Cristina Bucsa.

Tra le due c’è un precedente, molto antico per la verità: risale alla finale del torneo da 15.000 dollari in quota ITF a Nules, in Spagna, vinta dalla marchigiana per 6-2 7-6(2). Era sostanzialmente un’altra epoca, in cui Cocciaretto usciva dalla frequentazione del circuito junior (fu semifinalista pochi mesi prima agli Australian Open di categoria). Potrebbero aprirsi le porte della riconferma del terzo turno già raggiunto un anno fa. Chiaramente l’incognita della pioggia rimane sempre lì.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Cristina Bucsa si giocherà come quarto e ultimo dalle ore 11:00 sul Court 6. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposta), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COCCIARETTO-BUCSA, ROLAND GARROS 2024

Mercoledì 29 maggio

Campo 6

Ore 11:00 Arnaldi (ITA)-Muller (FRA) [WC] – 2° turno uomini

Squire (GER) [Q]-Auger-Aliassime (CAN) [21] – 2° turno uomini

Xinyu Wang (CHN)-Tomova (BUL) – 2° turno donne

Cocciaretto (ITA)-Bucsa (ESP) – 2° turno donne – Diretta tv su Eurosport 1 o 2 (se proposta)

PROGRAMMA COCCIARETTO-BUCSA, ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 (se proposta, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport