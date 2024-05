Roland Garros 2024, Elisabetta Cocciaretto rimonta ed elimina Beatriz Haddad Maia!

Elisabetta Cocciaretto firma l’impresa in chiusura di giornata ed al Roland Garros 2024 di tennis elimina la testa di serie numero 13 del torneo di singolare femminile, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, rimontata e sconfitta con lo score di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiana ci sarà il match contro l’iberica Cristina Bucsa.

Nel primo set l’azzurra salva quattro palle break (delle quali tre consecutive), ma lo strappo della brasiliana arriva a quindici nel quarto game. Ai vantaggi del quinto gioco, però, Cocciaretto trova il controbreak e poi opera l’aggancio sul 3-3. Haddad Maia, però, toglie ancora la battuta all’azzurra nell’ottavo game, e nel nono, dopo aver annullato l’occasione del controbreak, incamera il parziale sul 6-3 dopo 46 minuti.

Nella seconda frazione Cocciaretto trova il break a quindici nel secondo game e nel terzo annulla la chance del controbreak. Nel quarto gioco l’azzurra manca tre opportunità per il 3-0 e viene punita, subendo il controbreak nel quinto. Nuovo strappo dell’azzurra ai vantaggi del sesto gioco, ma ancora una volta è immediato il controbreak di Haddad Maia, che poi trova l’aggancio sul 4-4. Da quel momento, però, Cocciaretto vince otto degli ultimi nove punti giocati e chiude sul 6-4 dopo un’ora.

Nella partita decisiva l’italiana tiene il servizio in apertura ai vantaggi e poi nel secondo gioco, alla terza opportunità, si porta sul 2-0. L’azzurra vola rapidamente sul 3-0 non pesante, ma nel quarto game strappa ancora una volta, in questa circostanza a 15, la battuta all’avversaria. Cocciaretto annulla un break point nel quinto game e si porta sul 5-0, per poi vincere sul 6-1 dopo 46′ e qualificarsi al secondo turno.

Le statistiche sottolineano i meriti dell’azzurra, in saldo positivo nel conto vincenti-gratuiti con 42-30, mentre la brasiliana chiude in negativo con 21-32. Cocciaretto vince 96 punti contro gli 83 della brasiliana, ed è più cinica sulle palle break, chiudendo a quota 9/13, contro il 6/12 della sudamericana.