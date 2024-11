Come hanno concluso nel ranking WTA le italiane che hanno vinto la BJK Cup: due sono fuori dalle 100

Al termine di un percorso entusiasmante e ricco di emozioni, l’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup 2024. La squadra capitanata da Tathiana Garbin si è resa protagonista di una grande impresa, regalando al tennis italiano un trionfo che mancava da undici anni e portando a quota cinque il numero di successi nella massima competizione femminile per nazionali (le prime quattro affermazioni erano arrivate con la denominazione Fed Cup).

Jasmine Paolini è stata indubbiamente la trascinatrice del team azzurro a Malaga, con un bilancio complessivo di 4-1 (e l’unica sconfitta in tre set contro la n.2 al mondo Iga Swiatek) tra singolare e doppio, ma chi più chi meno hanno contribuito alla conquista del trofeo anche le altre componenti del gruppo Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

Paolini, battendo Rebecca Sramkova nel match decisivo per conquistare la BJK Cup, ha chiuso in bellezza una stagione da sogno a livello personale che l’ha proiettata incredibilmente al quarto posto del ranking mondiale grazie a due finali Slam e al successo nel WTA 1000 di Dubai. Alle sue spalle non ci sono altre giocatrici italiane nella top50 in singolare.

Cocciaretto, nonostante un 2024 abbastanza altalenante, occupa la 53ma posizione in classifica e l’anno prossimo cercherà di riavvicinarsi al proprio best ranking (n.29). Bronzetti è la numero 3 d’Italia con la sua 78ma piazza nella graduatoria WTA, anche se nelle ultime settimane ha chiuso in crescendo arrivando in semifinale a Guangzhou e portando a casa due punti cruciali per la causa azzurra a Malaga. Fuori dalle 100 Errani (attualmente n.104 ma in top10 di doppio) e Trevisan, sprofondata al 126° posto.