Chi affronteranno Napolitano e Passaro al 2° turno a Roma: match difficili, ma non fuori portata

Prossimo futuro di impegni importanti agli Internazionali d’Italia di Roma per Stefano Napolitano e Francesco Passaro. I due vengono da importanti successi all’esordio. L’uno, wild card, si è liberato dell’americano JJ Wolf, mentre l’altro, passato dalle qualificazioni, ha sconfitto in rimonta e in due giorni il francese Arthur Rinderknech.

Per quanto riguarda il ventinovenne biellese, la prossima sfida è quella al cinese Juncheng Shang. Ottimo talento classe 2005, Shang ha perso nel secondo turno delle qualificazioni, ma si è ritrovato a far parte del tabellone principale direttamente dal secondo turno in virtù dell’aver sfruttato il forfait del francese Ugo Humbert, originariamente numero 13 del seeding.

In merito al pesarese, invece, la questione riguarda l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 23. Tra i due ovviamente nessun precedente; resta ovviamente inteso che il numero 1 del suo Paese è chiaramente favorito. Certo, l’ambiente di casa può aiutare l’italiano.

Due match, in sostanza, per tanti versi differenti. Difficile, ma non impossibile, il discorso di Napolitano, oggettivamente più complesso, ma ancora con qualche variabile di chance sfruttabili, quello di Passaro.