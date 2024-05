ATP Roma 2024: Stefano Napolitano si regala il secondo turno agli Internazionali d’Italia con la bella vittoria su Wolf

Una parabola stranissima, quella di Stefano Napolitano agli Internazionali d’Italia. Ma, alla fine, felice. Il ventinovenne biellese, inizialmente fuori dalle wild card, ne ha ottenuta una perché Matteo Berrettini era entrato in tabellone principale. poi i due sono stati sorteggiati contro. Poi il romano ha rinunciato e a Napolitano è toccato l’americano JJ Wolf. Infine, il momento della gioia, con la vittoria per 6-2 7-6(3) che lo porta ad avere la chance di giocarsi un secondo turno con un altro lucky loser, il cinese (classe 2005, nonché promettente) Juncheng Shang, beneficiario del forfait del francese Ugo Humbert.

Primo set davvero d’alto livello per Napolitano, che sfrutta anche una certa disabitudine di Wolf ad avere a che fare col rosso. Break (quasi) in apertura, nel terzo gioco, e la netta sensazione di controllo che si vede da ogni angolo del corpo del piemontese. Il pubblico del campo 12 lo supporta attivamente, ed arriva un altro turno di servizio strappato per quella che diventa una serie di cinque game consecutivi. Gli basta a quel punto poco per chiudere sul 6-2.

Secondo parziale che, invece, si snoda molto a lungo sui binari dell’equilibrio, con l’americano un po’ più presente in campo. Questo non gli basta, però, ed arriva in questa maniera un ulteriore break, quello nel proverbiale settimo game. Napolitano deve annullare due immediate chance di rientro da parte del suo avversario. Il nono gioco è al cardiopalma, con il primo match point che vede l’azzurro mettere appena lunga la risposta. Ne arriva però un secondo, e qui è Wolf a tirare l’ace centrale sulla seconda. E, subito dopo, ha altre due opportunità per rientrare: è la seconda che funziona, portando la situazione sul 5-5. Si arriva così a un tie-break che, però, è un monologo da parte di Napolitano, che riesce così a prendersi una gioia di quelle belle con un 7-3 che parla da solo.

Basta citare un solo dato per rimarcare quello che è stato il giorno di Napolitano, vale a dire il 18/30 con la seconda di servizio in termini di punti vinti. In breve, 60%. Bravo l’azzurro a sfruttare il fatto che Wolf serva appena il 43% di prime in campo (anche se la sua percentuale non è tanto più alta: 53%).