Canoa velocità, niente podi per l’Italia in Coppa del Mondo a Szeged. Una finale e sei semifinali raggiunte

Penultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di canoa velocità a Szeged, in Ungheria. Italia che non raccoglie podi quest’oggi, ma in compenso è arrivata una finale con Olympia Della Giustina e altre sei semifinali

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Chiudono sesti Manfredi Rizza e Tommaso Freschi nel K2 500: l’equipaggio azzurro se la gioca fino in fondo in una gara tirata, che li ha visti chiudere in 1’27”86, a solo un secondo e tre decimi dalla prima piazza dell’Australia e a poco più di sette decimi dal terzo posto, venendo così a mancare il cambio di ritmo.

K2 500 uomini che vede invece Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato quattordicesimi assoluti dopo il quinto posto nella finale B a 61 centesimi dal decimo posto.

Pass per la semifinale per Olympia Della Giustina, nonostante il quinto posto nella quarta batteria è titolare del diciannovesimo crono e domani si giocherà il tutto per tutto. Semifinale A anche per Samuele Burgo nel K1 1000: la sua prova si chiude in 3’32”20, con l’impressione di aver potuto lasciare qualcosa nel taschino.

Marco Tontodonati fa invece registrare un tempo alto nella batteria della distanza lunga nella C1 (4’28”54), ma praticamente è una sgambata, con tre non partenti che hanno lanciato direttamente i sei partecipanti in semifinale. Obiettivo raggiunto anche per Agata Fantini, mentre dovrà attendere Giorgia Lacalamita nel K1 500.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Giacomo Cinti vince la finale C del K1 500 uomini in 1’39”16, per lui è diciannovesimo posto. Nel C1 500 è quattordicesimo posto complessivo per Marco Tontodonati, quinto nella finale B in 1’50”98 riuscendo a strappare il piazzamento per un centesimo sull’ungherese Gergo Rumi.

Nono posto per Mattia Alfonsi nel C1 200: l’azzurro finisce lontano dai migliori, in 45”21, nella finale vinta dal polacco Oleksii Koliadych andato sotto i 39 secondi. Nei 500 metri fa leggermente meglio con il sesto posto in 1’50”28. Settima Agata Fantini nel K1 200, nella distanza breve non va oltre un crono di 41”22, a poco più di due secondi dalla cinese Mengdie Yin, vincitrice in 39”19.

Nelle batterie, Sia Simone Bernocchi che Andrea Domenico Di Liberto sono in semifinale. Il primo vince la quarta heat in 35”59 e firma il nono posto assoluto, il secondo con il suo terzo posto è firmatario del tredicesimo tempo in 36”05. Stesso risultato anche per Olympia Della Giustina nel C1 500, che vince la propria batteria con il quarto tempo assoluto in 2’11”82 e va direttamente in finale

PARACANOA

Eleonora De Paolis è settima in 57”52 nel KL1 200 vinto dalla cilena Katherinne Wollermann, unica a scendere sotto il muro dei 53 secondi. Nella stessa specialità ma in ambito maschile Esteban Farias è invece sesto in 50”55. Amanda Embriaco chiude al settimo posto la sua gara di KL3 200 a poco meno di due secondi dal podio, a vincere è la britannica Laura Sugar.