Canoa velocità, Coppa del Mondo Poznan: altre sette finali in archivio

Seconda giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità a Poznan in archivio. Appuntamento senza l’Italia, che si è concentrata sugli imminenti Europei, mentre quest’oggi sono state disputate altre sette finali.

SPECIALITÁ OLIMPICHE

K1 200 femminile che vede il dominio cinese: vittoria di Mengdie Yin in 41”50, avanti alla connazionale Nan Wang a cui rifila più di sette decimi, terzo posto per la polacca Katarzyna Kolodziejczyk. C1 200 che arride al polacco Oleksii Koliadych sul georgiano Nadiradze e l connazionale Kitewski, Lisa Carrington si conferma invece in vetta nel K2 500, vincendo insieme ad Alicia Hoskin e rifilando un secondo alla Germania e quasi due alla Polonia, mentre le tedesche Lisa Jahn e Hedi Moana Klienmke si portano a casa il successo nel C2 200.

SPECIALITÁ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 maschile sorride Conrad-Robin Scheibner, che si impone largamente in 1’55”57 sull’ucraino Taras Mazzovskyi e sul polacco Juliusz Kitewski. Sempre Germania nel K2 sulla stessa distanza: successo per Jacob Schopf e Max Lemke in 1’33”36 avanti a Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucs di un secondo, terza la coppia polacca Stepun/Korsak. Nel K1 500 si impone il belga Bram Sikkens in volata sul cinese Yi DOng, terzo invece il cipriota Stefan Kleanthous.