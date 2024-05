Canoa velocità, Coppa del Mondo Poznan 2024: disputate le finali sui 5000 metri

Si è chiusa a Poznan, in Polonia, la seconda ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di canoa velocità: l’Italia non è stata presente in questo appuntamento internazionale, nel quale oggi pomeriggio si sono disputate le ultime finali, con le tradizionali gare di fondo sulla distanza dei 5000 metri.

Nel C1 5000 femminile successo dell’ucraina Valeriia Tereta, prima in 28:29.49, davanti alla transalpina Yseline Huet, seconda in 28:36.74, a 7.25, e la ceca Martina Malikova, terza in 28:36.84, a 7.35. Nel C1 5000 maschile doppietta polacca con Mateusz Borgiel primo in 23:48.28, e Kyrylo Krasinskyi secondo in 24:43.28, a 55.00, mentre completa il podio l’ucraino Dmytro Yanchuk, terzo in 25:12.60, a 1:24.32.

Nel K1 5000 femminile vittoria della svedese Melina Andersson in 23:45.98, a precedere la britannica Melissa Johnson, alla piazza d’onore in 24:50.30, a 1:04.32, e la ceca Katerina Milova, sul gradino più basso del podio in 24:53.95, a 1:07.97. Nel K1 5000 maschile affermazione del lusitano Fernando Pimenta, primo in 20:58.14, davanti allo svedese Joakim Lindberg, secondo in 21:39.42, a 41.28, ed al transalpino Jeremy Candy, terzo in 21:40.88, a 42.74.