Canoa velocità, Coppa del Mondo Poznan: Pimenta sorride nel K1 1000, sorpresa Fisher su Carrington nel K1 500 donne

Iniziata la terza giornata di Coppa del Mondo di canoa velocità di scena a Poznan, in Polonia. Altre sette le gare definite in questa mattinata, con l’Italia che guarda attentamente in vista dei prossimi Europei.

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel K1 1000 è Fernando Pimenta a sorridere: il bronzo a Tokyo si prende il successo in 3’36”28, avanti al tedesco Jakob Thordsen e allo svedese Martin Nathell, in una gara comunque corsa a ritmi non troppo alti.

K1 500 donne che vede il dominio neozelandese, ma non quello che ti aspetti: Aimee Fisher (1’54”04) batte al fotofinish Lisa Carrington, campionessa olimpica in carica, che si arrende per soli cinque centesimi. Terza la polacca Anna Pulawska.

C1 1000 uomini che vede il trionfo del polacco Wiktor Glazunow, dominando la sua proba in 4’06”61. Alle sue spalle il giovane tedeco David Bauschke, dietro di quasi tre secondi, terzo il polacco Lukasz Witrowski.

Nella distanza breve della canoa femminile, i 200 metri è Liudmyla Luzan ad esultare in 47.67, rifilando 13 centesimi alla polacca Dorata Borowska e 62 alla cinese Wenjun Lin.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

K1 200 uomini che arride a Oleksandr Zaitsev: l’ucraino vince per soli tre centesimi il duello con il polacco Jakub Stepun, riuscendo così a vincere partendo da linea 4. Terzo il sorprendente georgiano Badri Kavelashvili.

C1 500 donne che vede esultare la cinese Mengya Su, che si impone in 2’13”92 avanti alla connazionale Shixiao Xu che arriva dietro di soli diciotto centesimi. Lontane le altre con Valeriia Tereta terza a oltre quattro secondi.

C2 1000 uomini che arride alla Cina con Hao Liu e Bowen Ji, che stravincono la loro gara su Ucraina e Polonia in 3’42”13.