Canoa velocità, Coppa del Mondo Poznan 2024: disputate le prime 7 finali

Prosegue a Poznan, in Polonia, la seconda ed ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024 di canoa velocità: l’Italia non è presente in questo appuntamento internazionale, nel quale si sono disputate le prime sette finali, quattro in specialità olimpiche e tre in specialità non olimpiche.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K4 500 femminile vince la Cina in 1:32.78, davanti alla Nuova Zelanda, seconda in 1:32.90, a 0.12, ed alla Polonia, terza in 1:33.03, a 0.25, mentre nel K4 500 maschile domina la Germania, vittoriosa in 1:20.32, che precede la Cina, alla piazza d’onore in 1:21.36, a 1.04, e la Slovacchia, sul gradino più basso del podio in 1:21.59, a 1.27.

Nel C2 500 femminile successo della Cina in 1:55.92, davanti all’Ucraina, seconda in 1:57.54, a 1.62, mentre completa il podio la Germania, terza in 1:59.58, a 3.66. Nel C2 500 maschile affermazione della Cina in 1:40.50, davanti a Polonia 1, seconda in 1:41.84, a 1.34, ed a Polonia 2, terza in 1:43.21, a 2.71.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 1000 femminile doppietta svedese con Melina Andersson prima in 4:02.94 e Julia Lagerstam seconda in 4:04.41, a 1.47, mentre completa il podio l’elvetica Franziska Widmer, terza in 4:05.89, a 2.95. Nel C1 1000 femminile vince nettamente l’ucraina Valeriia Tereta in 4:43.74, che precede la ceca Martina Malikova, seconda in 4:48.50, a 4.76, e la polacca Paulina Grzelkiewicz, terza in 4:50.64, a 6.90. Nel K2 500 misto successo della Polonia in 1:38.59, davanti alla Slovenia, alla piazza d’onore in 1:39.06, a 0.47, ed all’Ucraina, sul gradino più basso del podio in 1:39.21, a 0.62.