Canoa velocità, Coppa del Mondo: a Poznan delineate altre sei finali

In archivio la prima giornata della Coppa del Mondo di canoa sprint di scena a Poznan, in Polonia. Senza Italia, che non ha partecipato all’appuntamento concentrandosi agli Europei, sono state delineate sei finali che si disputeranno domenica.

Nel C1 200 uomini miglior tempo del polacco Aleksander Kitewski in 43.34, che accede subito alla finale A assieme all’ucraino Taras Mishchuk, il ceco Antonin Hrabl, l’altro polacco Oleksii Koliadych, l’ucraino Oleh Borivyk e al georgiano Zaza Nadiradze. Con loro in finale il georgiano Gia Gabedava, il giapponese Masato Hashimoto e il tunisino Ghailene Khattali, passati dalle semifinali

K2 femminile 500 che vede invece la Nuova Zelanda in testa con Lisa Carrington e Alicia Hoskin in 1’48”76. Già all’ultimo atto due equipaggi di Polonia e Germania, assieme anche alla Slovenia. Le semifinali invece arridono a Olanda, Messico e all’altro equipaggio neozelandese.

K1 500 uomini che vede il polacco Slawomir Witczak (1’47”88) e il portoghese Fernando Pimenta (1’51”42) ad essere già in finale, mentre gli svedesi Martin Nathell e Dennis Kernen, i tedeschi Tobias Hammer e Linus Bange, l’ucraino Oleksand Zaitsev e l’austriaco Timon Maurer hanno dovuto faticare anche in semifinale.

Nel K2 500 maschile è dominio tedesco: Max Rendschmidt e Tom Liebscher-Lucz totalizzano il miglior tempo in 1’33”06, Jacob Schopf e Max Lemke vincono invece la prima batteria. Con loro anche Cina, Slovenia e i due equipaggi polacchi, mentre la semifinale ha premiato Giappone, Kirghikistan e Slovacchia.

C1 500 maschile a sfaccettature asiatiche con il taiwanese Kuan-Chieh Lai e il giapponese Ryo Naganuma che ottengono il pass per la finale immediata, mentre sono dovuti passare per la semifinale i tedeschi David Bauschke e Conrad-Robin Scheibner, gli ucraini Taras Mazovskyi e Viktor Svyrdiuk, il polacco Gracian Michalak e lo statunitense Ian Ross.

K1 200 donne che vede sorridere la cinese Mengdie Yin e la slovena Spela Ponomarenko Janic, la prima ha il miglior tempo in 41”37. Con loro la britannica Emily Lewis, la tedesca Chelsea-Lynn Roussiekan, la croata Anamaria Govorcinovic, la cinese Nan Wang, la polacca Sandra Ostrowska e la neozelandese Olivia Brett.