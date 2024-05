Canoa slalom, tutti gli azzurri in semifinale nelle prove C1 di Coppa del Mondo ad Augsburg

Iniziata la seconda giornata di Coppa del Mondo di canoa slalom ad Augsburg. Mattinata dedicata alle batterie della canoa e l’Italia può guardare con soddisfazione al futuro, con quattro azzurri che hanno già conquistato l’accesso alle semifinali, tutti nella prima gara.

Tre su tre nella gara maschile, senza particolari problemi. Nella gara che ha visto il tedesco Sideris Tasiadis in 99.46, Raffaello Ivaldi è comodamente ottavo in 103.37 senza errori, riuscendo a piazzarsi avanti sia a Roberto Colazingari, tredicesimo in 105.55, e a Paolo Ceccon, che supera per pochissimo il taglio. Per lui un crono di 107.85, poco meno di sette decimi meglio rispetto al ventunesimo, l’australiano Kaylen Bassett.

Passaggio in semifinale senza troppi patemi nemmeno per Marta Bertoncelli, unica rappresentante azzurra nella gara femminile. Due tocchi in porta 7 ed 11 le inficiano un buon primo intertempo e chiude tredicesima in 119.89, a oltre otto secondi dal miglior crono della tedesca Elena Lilik. Passa invece dalla seconda batteria Andrea Herzog, due volte campionessa del mondo di specialità e terza alle ultime Olimpiadi.