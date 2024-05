A che ora il Roland Garros 2024 oggi: programma partite 27 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

Si apre una seconda giornata dalle tinte davvero importanti. A dimostrarlo anche l’andamento delle ultime 24 ore, con dei primi turni veramente incerti e altri chiaramente contro pronostico. Ma, quest’oggi, c’è un surplus in più. Si tratta di ben sette italiani di scena.

Per Jannik Sinner c’è la ribalta del Court Suzanne Lenglen in apertura: comincerà contro l’USA Christopher Eubanks, molto meno efficace sul rosso che su altre superfici. Per gli uomini, Matteo Arnaldi se la vede subito con il francese Arthur Fils (remake degli US Open), Mattia Bellucci prova a regalarsi il colpo di mano contro Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti va per cancellare settimane negative e Fabio Fognini è, forse, all’ultimo ballo parigino. Tra le donne Jasmine Paolini deve schivare le insidie dell’aussie Daria Saville, mentre per Elisabetta Cocciaretto, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, è dura.

La seconda giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211 Sky), oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA IL ROLAND GARROS 2024 OGGI

Lunedì 27 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 12:00 Vickery (USA) [WC]-Jabeur (TUN) [8] – 1° turno donne

Swiatek (POL) [1]-Jeanjean (FRA) [Q] – 1° turno donne

Zverev (GER) [4]-Nadal (ESP) – 1° turno uomini

Ore 20:15 Monfils (FRA)-Seyboth Wild (BRA) – 1° turno uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Eubanks (USA)-Sinner (ITA) [2] – 1° turno uomini

Fucsovics (HUN)-Tsitsipas (GRE) [9] – 1° turno uomini

Gauff (USA) [3]-Avdeeva [Q] – 1° turno donne

Svitolina (UKR) [15]-Ka. Pliskova (CZE) – 1° turno donne

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Masarova (ESP)-Vondrousova (CZE) [5] – 1° turno donne

Arnaldi (ITA)-Fils (FRA) [29] – 1° turno uomini

Sakkari (GRE) [6]-Gracheva (FRA) – 1° turno donne

Koepfer (GER)-Medvedev [5] – 1° turno uomini

Court 14

Ore 11:00 Shelton (USA) [15]-Gaston (FRA) – 1° turno uomini

Kalinskaya [23]-Burel (FRA) – 1° turno donne

van Assche (FRA)-Shapovalov (CAN) – 1° turno uomini

Ferro (FRA) [WC]-Parry (FRA) – 1° turno donne

Court 7

Ore 11:00 Saville (AUS)-Paolini (ITA) [12] – 1° turno donne

Khachanov [18]-Nagal (IND) – 1° turno uomini

Fernandez (CAN) [31]-Ponchet (FRA) [WC] – 1° turno donne

Cachin (ARG)-Paul (USA) [14] – 1° turno uomini

Court 6

Ore 11:00 Nishioka (JPN)-Auger-Aliassime (CAN) [21] – 1° turno uomini

Collins (USA) [11]-Dolehide (USA) – 1° turno donne

Bellucci (ITA) [Q]-Tiafoe (USA) [25] – 1° turno uomini

Cocciaretto (ITA)-Haddad Maia (BRA) [13] – 1° turno donne

Court 4

Ore 11:00 Potapova-Rakhimova – 1° turno donne

Kovalik (SVK) [LL]-Giron (USA) – 1° turno uomini

Misolic (AUT) [Q]-O’Connell (AUS) – 1° turno uomini

Dart (GBR)-Noskova (CZE) [27] – 1° turno donne

Court 5

Ore 11:00 Shevchenko (KAZ)-Karatsev – 1° turno uomini

Kalinina (UKR)-Osorio (COL) – 1° turno donne

Starodubtseva (UKR) [Q]-Bucsa (ESP) – 1° turno donne

Lajovic (SRB)-Safiullin – 1° turno uomini

Court 8

Ore 11:00 Purcell (AUS)-Squire (GER) [Q] – 1° turno uomini

F. Cerundolo (ARG) [23]-Hanfmann (GER) – 1° turno uomini

Andreescu (CAN)-Sorribes Tormo (ESP) – 1° turno donne

Riera (ARG) [Q]-Begu (ROU) – 1° turno donne

Court 9

Ore 11:00 Samsonova [17]-Linette (POL) – 1° turno donne

Heide (BRA) [Q]-Baez (ARG) [20] – 1° turno uomini

Monteiro (BRA) [Q]-Kecmanovic (SRB) – 1° turno uomini

Pera (USA)-Hibino (JPN) – 1° turno donne

Court 12

Ruusuvuori (FIN)-Kwon (KOR) – 1° turno uomini

Tomova (BUL)-Alexandrova [16] – 1° turno donne

Udvardy (HUN) [LL]-Pavlyuchenkova [20] – 1° turno donne

Galan (COL)-Musetti (ITA) [30] – 1° turno uomini

Court 13

Dodin (FRA)-Day (USA) – 1° turno donne

Norrie (GBR) [32]-Kotov – 1° turno uomini

Fognini (ITA)-van de Zandschulp (NED) – 1° turno uomini

Jacquemot (FRA) [WC]-Bogdan (ROU) – 1° turno donne

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211 Sky)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)